В Коврове молодой человек спас кошку, которая три дня просидела на высоком дереве. Слова...

В Коврове молодой человек спас кошку, которая три дня просидела на высоком дереве.Слова благодарности в адрес жителя Коврова — Андрея прозвучали в сообществе Вконтакте «Помощь бездомным животным «Хочу домой» г.Ковров».Выяснилось, что буквально на днях — молодой человек спас кошечку (около «Завода имени В.А. Дегтярева»), которая забралась на дерево и боялась спуститься.Вот что пишет автор поста:«… Служба спасения отказала, человек, у которого свой автосервис, отказал. Хозяин кошки, которому уже почти 70 лет, пытался сам залезть, но испугал её, и она забралась ещё выше. Он три дня просил прохожих о помощи. Она сидела там 2 ночи. А обычный простой парень спас жизнь живой душе. На таких людях держится мир… Сухие ветки обламывались, локти все ободрал до крови. Кошка цеплялась за ветки, отодрать было сложно… Благодарю твоих родителей, что воспитали такого сына, низкий им поклон!»Фото: https://vk.com/zookovrov_hochu_domoy