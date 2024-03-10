В одном из посёлков Владимирской области многодетная семья лишилась единственного входа в квартиру...

В одном из посёлков Владимирской области многодетная семья лишилась единственного входа в квартиру из-за соседей.Об этой истории накануне рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что администрацией Муромцевского сельского поселения многодетной семье (по договору социального найма) было предоставлено жильё в многоквартирном доме, расположенном в поселке Муромцево.В 2023 году жителю соседней квартиры, в нарушение требований жилищного и земельного законодательства, органом местного самоуправления выдано разрешение на установку на территории земельного участка забора.И всё бы «ничего», но после его возведения многодетная семья лишилась единственного входа в свою квартиру.Уточняется, что по фактам выявленных нарушений прокуратурой района главе администрации поселения было внесено представление.Сообщается, что в рамках его рассмотрения «проход» всё же открыли для многодетной семьи.Фото: пресс-службе прокуратуры Владимирской области