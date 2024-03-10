В одном километре от города Гороховца был замечен дикий зубр. Как рассказали специалисты...

В одном километре от города Гороховца был замечен дикий зубр.Как рассказали специалисты Госохотинспекции Владимирской области, он (вероятнее всего) естественным образом освоил территорию у Клязьминско-Лухского заказника.Неожиданная встреча произошла (в конце февраля) в окрестностях озера Большие Бобровницы (см.главное фото).Это более 15 км от границы Клязьминско-Лухского заказника, где ведется работа по формированию вольной природной группировки зубра европейского.А еще работники Госохотинспекции (1 марта) поделились кадром «подкормочной» в лесу, да не простой, а соляной.Дело в том, что инспекторами (Инспекции государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира) с 1 сентября по 1 марта 2024 года проводилась минеральная подкормка животных, обитающих в угодьях Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Меленковского, Муромского, Петушинского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов Владимирской области.Сообщается, что за весь период (с 1.09.2023 по 1.03.2024) в лесах выложено 5 000 кг минеральной подкормки (соли-лизунца).Фото: https://vk.com/gohi_avo