Учитель физкультуры и ОБЖ ударил по лицу лыжей девочку, освобожденную от урока. Это произошло 11 января в средней школе в Пекше (Петушинский район), рассказал активист Артур Рагимов в

Учитель физкультуры и ОБЖ ударил по лицу лыжей девочку, освобожденную от урока. Это произошло 11 января в средней школе в Пекше (Петушинский район), рассказал активист Артур Рагимов в соцсетях. Педагог не стал оказывать ребенку первую помощь. Врачи выявили у пострадавшей сотрясение голосного мозга и травму носа. Директор школы ограничился выговором недобросовестному учителю. Артур Рагимов заявил,