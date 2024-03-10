В УФАС по Владимирской области рассмотрели жалобу от «Центра внедрения медицинских технологий» на...

В УФАС по Владимирской области рассмотрели жалобу от «Центра внедрения медицинских технологий» на действия комиссии при закупках.Об этом информирует пресс-служба регионального УФАС России. Была рассмотрена жалоба ООО «Центр внедрения медицинских технологий» на действия комиссии по осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на поставку расходного материала для клинико-диагностической лаборатории (ГБУЗ ВО «ОКОД»).Заявитель полагал, что комиссией по осуществлению закупок были неверно применены положения приказа Минфина России от 04.06.2018 г. № 126н («Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в части преимущества в отношении цены контракта - в размере 15 процентов.Исследовав и оценив представленные доказательства, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о том, что жалоба обоснована.Сообщается, что в результате проведения внеплановой проверки действительно были обнаружены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.Комиссии выдано предписание об устранении нарушений. И все материалы дела передали уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.Фото: freepik.com