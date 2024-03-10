Владимирцев ожидает долгожданный «плюс» днём, но резкий спад температуры ночью По данным центра...

Владимирцев ожидает долгожданный «плюс» днём, но резкий спад температуры ночьюПо данным центра «Фобос» обильных осадков в ближайшие дни (в Центральной России) не ожидается.11 марта (в понедельник) во Владимире (и во Владимирской области) утром прогнозируется -5°C, днём 0… +1°C, вечером -1°C.Ночью в течение всей недели будут резкие спады температур от -7 до -10°C.По информации синоптиков Гидрометцентра России, во Владимирской области всю неделю днём будет выше 0°C.11 марта атмосферное давление - 753 мм ртутного столба, ветер — западный, до 4 метров в секунду. Вероятность осадков лишь 20%.Народный прогноз погоды на 11 марта:«Если в лесу увидели серого зайца, то весна будет ранняя и тёплая»;«Если вороны в лужах купаются, то скоро потеплеет»;«Если пошёл дождь, то ожидается большое половодье...».Фото: freepik.com