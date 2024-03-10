Владимирцев ожидает долгожданный «плюс» днём, но резкий спад температуры ночью
По данным центра...
Владимирцев ожидает долгожданный «плюс» днём, но резкий спад температуры ночью
По данным центра «Фобос» обильных осадков в ближайшие дни (в Центральной России) не ожидается.
11 марта (в понедельник) во Владимире (и во Владимирской области) утром прогнозируется -5°C, днём 0… +1°C, вечером -1°C.
Ночью в течение всей недели будут резкие спады температур от -7 до -10°C.
По информации синоптиков Гидрометцентра России, во Владимирской области всю неделю днём будет выше 0°C.
11 марта атмосферное давление - 753 мм ртутного столба, ветер — западный, до 4 метров в секунду. Вероятность осадков лишь 20%.
Народный прогноз погоды на 11 марта:
«Если в лесу увидели серого зайца, то весна будет ранняя и тёплая»;
«Если вороны в лужах купаются, то скоро потеплеет»;
«Если пошёл дождь, то ожидается большое половодье...».
Фото: freepik.com