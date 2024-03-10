Во Владимире этой весной отремонтируют 9 участков автомобильных дорог общего пользования Глава...

Во Владимире этой весной отремонтируют 9 участков автомобильных дорог общего пользованияГлава Владимира — Дмитрий Наумов опубликовал в своем официальном телеграм-канале информацию о предстоящих ремонтных работах на 9 участках автомобильных дорог.Где именно этой весной начнутся работы?- Участок автомобильной дороги по улице 10-го Октября (с ремонтом тротуара);- Участок автомобильной дороги по Вокзальному спуску (с ремонтом тротуара);- Участок автомобильной дороги по улице Карла Маркса (с ремонтом тротуара);- Участок автомобильной дороги по Коммунальному спуску от улицы Большой Московской до улицы Карла Маркса (с ремонтом тротуара);- Участок автомобильной дороги по 2-му Почаевскому проезду от дома №4 до дома №12;- Участок автомобильной дороги по улице Красносельской (с ремонтом тротуара);- Участок автомобильной дороги по улице 1-ая Пионерской от дома №24 до дома №66 (с ремонтом тротуара);- Участок автомобильной дороги по улице Никитской от дома №1 по улице Большой Московской - мимо дома №19 по улице Никитской до дома №1 по улице Дворянской (с ремонтом тротуара);- Участок автомобильной дороги по улице Полины Осипенко - от улицы Мира до улицы Северной (с ремонтом тротуара).Уточняется, что работы по ремонту дорог начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.Фото: https://t.me/Dmitriy_Naumov33