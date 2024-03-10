Во Владимире впервые проходит конкурс для красивых и успешных бизнес-леди «Миссис Опора...

Во Владимире впервые проходит конкурс для красивых и успешных бизнес-леди «Миссис Опора России».Что-то новое для нашего региона! Инициатива принадлежит председателю Владимирского отделения Всероссийского объединения предпринимателей - Александру Захарову. По его приглашению проект возглавили - Татьяна Кабина (главный редактор глянцевого издания, бизнес-леди, обладательница титулов «Миссис Владимирская Красавица» и «Вице Миссис Россия-Вселенная») и Агата Дрезина (продюсер съемок, организатор мероприятий и режиссер). Именно они стали авторами формы и содержания конкурса для красивых и успешных женщин. А ныне лично взаимодействуют с коллективом, состоящим исключительно из собственников и директоров региональных компаний.Корреспондент ГТРК «Владимир» побывала на одном из этапов проекта и пообщалась с Татьяной и Агатой о целях «Миссис Опоры России», финале и перспективах на будущее.«Цель конкурса - показать собирательный образ Деловой женщины региона и выбрать Первую леди...»- Цель конкурса — она какая? И чем будете удивлять?Татьяна: Женское бизнес сообщество региона стремительно развивается. Сфер и направлений деятельности, подвластных девушкам, становится все больше, а главное, все, к чему прикасаются наши милые дамы, наполнено особенной энергетикой и эстетикой! Это и легло в основу конкурса для красивых и успешных леди. Цель - показать собирательный образ Деловой женщины региона: успешной, активной, красивой, подчеркнуть ее статус и социальную значимость.Агата: И, конечно, определить первую леди, которая будет представлять наш город и область на федеральных мероприятиях, всероссийских бизнес-премиях и форумах, а также станет лицом женского делового сообщества во Владимире. Что касается «удивлять», то вы увидите поистине восхитительных женщин в рамках нестандартной конкурсной программы с интеллектуальным началом.- Финал состоится 24 апреля, верно? А что происходит... до него?- Все верно! 24.04.2024 - красивая дата с весьма символическим смыслом. Еще в январе, методом закрытого кастинга, жюри конкурса определило 15 финалисток, а с 1 февраля девушки приступили к предварительному интенсиву, куда входят обучающие мастер-классы от наших партнеров, курс дефиле и целый спектр подготовительных этапов.- Чему учатся участницы в данный момент? Какие этапы проходят?Татьяна: В академический части подготовки: актуальные курсы по стилю, созданию образа, голосу и речи - это комплекс для позиционирования себя на широкую аудиторию, дабы «прокачать» опыт публичных выступлений и навык общения со СМИ в частности. Далее будут мастер-класс по созданию и поддержанию личного бренда, основы представленности в сетевом пространстве, чуть позже - навыки работы в статичном и динамичном кадре, как преамбула к грядущим фото и видео-съемкам индивидуальных визиток и записи большого интервью (даже скорее программы) на тему «Собирательный образ бизнес-леди региона».Агата: Вся программа распланирована по нарастающей для усиления компетенций наших леди и создания красивого завершающего праздника, но еще важнее - развития полезных навыков для прогресса в их основной деятельности, личностном и профессиональном развитии.Татьяна и Агата рассказали, что некоторые конкурсантки решили выступить и с творческим номером, что определенно раскроет новые грани их личностей.«Выход из зоны комфорта и преодоление личных барьеров...»- Кто эти прекрасные бизнес-леди?- Лидеры в собственноручно созданных компаниях и зарекомендовавшие себя руководители в региональном бизнесе. А именно: основатели центров для поддержания красоты и здоровья, бутика, представляющего отечественные бренды и проекта в сфере маркетига, управленецы в направлении автобизнеса и технологий. Это профильные директора департаментов и подразделений, первопроходцы в отдельных нишах: открыватели гастрономических изысков и те, кто развивает наш регион с позиции культуры и туризма… Также среди наших участниц - генеральные директора сети производственных и торговых компаний, руководители финансовых и других структур, благодаря которым бизнес становится особенно эффективным. И в то же время есть леди искусства и науки.- Почему... уже состоявшиеся бизнес-леди решили поучаствовать в данном конкурсе? Что это даст девушкам?Агата: В первую очередь, такая активность заметно разнообразила жизнь наших красавиц. Для одних - это возможность отблагодарить себя за усердный труд и сместить акцент на женственность и творчество. Для других - выход из зоны комфорта для преодоление личных барьеров. Конечно, дополнительная возможность прокачать свою публичность, разнообразить круг общения. Это энергетически очень мощное сообщество.Татьяна: Я могу отметить и свой «смак», как организатора… - работать со сложившимися и сильными личностями, ценящими свое время и уважающими время и усилия других - это наслаждение. Все происходит четко, эффективно, элегантно и интеллигентно. Именно таких представительниц прекрасного пола мы хотели видеть и встретили среди успешно прошедших все этапы финалисток. Девушки, за плечами которых стоит настоящая история становления и целая плеяда результатов, знаков отличия, наград! Для них участие - это вариация на тему эффективно и интересно проведенного времени. Подготовка, как и победа здесь - это продолжение, а не апогей пути…Татьяна и Агата признаются: «Единственное, что огорчает… Жюри предстоит тяжелый выбор первой среди равных…»«Красота — это и эстетика внешности, и духовные качества, и интеллектуальная составляющая...»- Предпринимательство и красота... Возможно ли одно без другого, на ваш взгляд?Агата: Если речь идет о формировании личного бренда, что значительно усиливает внимание общества к продуктам и услугам бизнеса в целом, то привлекательные черты в образе первых лиц, в особенности стиля… или следование негласным требованиям современного визуала - это хоть и не главное, но обязательное условие успеха. Красота - она очень объемна в своем понимании и представлении. Это и эстетика внешности, и духовные качества, и интеллектуальная составляющая, умение формировать и доносить свои мысли, кругозор и чуткость восприятия.Татьяна: Наши леди славны не только своими очарованием, деятельностью и медийностью. У них достаточно активная и социально-ответственная позиция. Среди финалисток «МИССИС ОПОРА РОССИИ» есть благотворители, меценаты, амбасодоры глобальных инициатив, авторы книг. При этом они умело совмещают широту своих возможностей и интересов с семьёй и материнством, чтут культурные традиции страны, удивляют талантами, вдохновляют и мотивируют на развитие текущего проекта и не только!- Перспективы нового конкурса. Какие... глобальные планы?Агата: Перспективы, в первую очередь, направлены на новые возможности для финалисток. Победительница по результатам голосования жюри представит наш регион в столице на премии «Главные женщины», осенью текущего года. Леди, завоевавшие «серебро» и «бронзу», получат возможность обучения по одному из заявленных курсов в Школе управления «СКОЛКОВО» и Обучающем центре АО «Деловая среда».- Также у нас есть приглашение на федеральный этап, который состоится в октябре - «Краса ОПОРЫ». Где встретятся первые бизнес-леди объединения со всех регионов России.Татьяна: Мой личный конкурсный опыт в категории МИССИС, порадовал рядом объемных мотивирующих жизненных историй, которыми тогда могли поделиться девушки. А как редактору СМИ, мне всегда было важно видеть, что стоит за красивой «обложкой», понимать каково содержание. И наших финалисток я смело могу назвать деловой, культурной и нравственной элитой Владимирской Руси.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: Данил Алексеев