Во Владимирской области был введен в оборот творог с продленным сроком годности. Об этом сообщили...

Во Владимирской области был введен в оборот творог с продленным сроком годности.Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В феврале 2024 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий», было установлено введение в оборот творога с продленным сроком годности.«… В ходе мониторинга безопасности при оформлении эВСД установлено, что уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта, занимающегося производством молочной продукции на территории Вязниковского района, был оформлен производственный сертификат на «Творог ГОСТ 9% 0,2» массой 6,4 кг, срок годности которого был продлен на 1 день. Продукция была направлена в количестве 6,4 кг в социальное учреждения Нижегородской области...» - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Как итог: по факту нарушения в адрес уполномоченного лица (и в «ВетИС Паспорт») были направлены предупреждения, а в отношении хозяйствующего субъекта - предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений