Инцидент произошёл в посёлке Муромцево.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области, семье по договору найма предоставили жильё в посёлке Муромцево. Эта семья также является многодетной.В прошлом году владельцу соседнего земельного участка администрация посёлка выдала разрешение на строительство ограды. Это нарушило требование жилищного и земельного законодательства.После установки забора многодетная семья потеряла возможность зайти в свой дом. После обращения в прокуратуру проход открыли. Руководителю органа самоуправления посёлка Муромцево внесено представление в суд.