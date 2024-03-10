Во Владимирской области первые многодетные семьи получили денежные сертификаты вместо земельных...

Во Владимирской области первые многодетные семьи получили денежные сертификаты вместо земельных участков.Напомним, с 1 января 2024 года во Владимирской области вступил в силу Закон «О единовременной денежной выплате гражданам, имеющим трёх и более детей, на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно».Теперь многодетная семья вправе сама выбрать, что предпочтительнее: стать собственником земельного участка (предоставляемого бесплатно) или получить сертификат на 250 тысяч рублей.В пресс-службе Правительства Владимирской области поясняют, что этот вид поддержки оказывается однократно.Денежные средства (сертификат) можно направить на приобретение земельного участка, улучшение жилищных условий, ипотечное кредитование и другие аналогичные цели.Важно: участок земли или квартира, которую планируют купить многодетные, должны находиться во Владимирской области.В пресс-службе Правительства Владимирской области рассказали об истории Оксаны и Евгения Фонькиных из Судогодского района. У них подрастают трое детей. Старшей дочке Алине 14 лет, близнецам Захару и Илье – полтора года.Квартира у супругов — небольшая для пятерых человек, всего 42 квадратных метра. Семья стояла в очереди на получение бесплатного участка, но решила отказаться от земли и оформила сертификат на денежную выплату.На эти средства они, дополнительно взяв ипотеку, рассчитывают приобрести квартиру большего метража в посёлке Муромцево.Многодетным семьям из Владимирской области напоминают: получить альтернативную меру поддержки в виде сертификата возможно, обратившись в отдел социальной защиты населения по месту жительства.Фото: freepik.com; пресс-служба Правительства Владимирской области