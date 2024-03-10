Самозанятыми во Владимирском регионе стали более 53 тысяч жителей

Свыше 53 тысяч жителей Владимирской области зарегистрированы как самозанятые. Как сообщил начальник региональной налоговой инспекции Марат Фахретдинов, это число постоянно растет из года в год. Ежедневно от 35 до 130 человек регистрируются как самозанятые.Теневая занятость стала основной причиной выхода из тени для мастеров сервиса, косметологов, технических специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей и техники.Помимо этого, Марат Фахретдинов подчеркнул, что количество организаций, утверждающих теневую зарплату, сократилось почти на 20%.