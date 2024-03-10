За январь и февраль этого года во Владимирской области зарегистрировано 704 случая дистанционных краж, что на 169 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего жители региона перевели

За январь и февраль этого года во Владимирской области зарегистрировано 704 случая дистанционных краж, что на 169 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего жители региона перевели мошенникам более 243 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Например, в начале февраля жителю Карабаново позвонили и предложили заработать с помощью инвестирования. За две недели мужчина перевел почти