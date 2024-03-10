Об этом рассказали представители пресс-центра региональной прокуратуры.

За два месяца 2024 года мошенники украли у владимирцев более 243 миллионов рублей. Об этом рассказали представители пресс-центра региональной прокуратуры.Так, в сравнении с тем же периодом, но в 2023 году, количество краж увеличилось на 169 – сейчас за январь и февраль зарегистрировано 704 случая дистанционного мошенничества.Например, за пару недель самого короткого месяца житель Карабаново, желая иметь лёгкий доход, перевёл аферистам свыше 5,8 миллионов рублей. Также, желая заработать, житель Владимира сам перевёл преступникам более 3 миллионов.А жительница Гусь-Хрустального отправила мошенникам 1,2 миллион рублей, так как боялась за свои банковские счета. На ту же удочку попался гражданин из Собинского района, только тот лишился сразу 6,6 миллионов.«В случае поступления подобных звонков незамедлительно прекращайте общение, не совершайте каких-либо операций по передаче (переводу) денег и обращайтесь в полицию по телефонам: 02, 102, 112», – напоминают прокуроры.