Злоумышленник подошел к женщине во дворе на Кутузовском проспекте и нанес ей несколько ударов в спину предметом, похожим на нож...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЗАО и сотрудниками ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали ранее судимого 55-летнего мужчину, подозреваемого в попытке убийства мужчины и убийстве женщины.В отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении у мужчины на Славянском бульваре.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный нанес несколько ударов 53-летнему мужчине, предметом, похожим на нож. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Славянском бульваре задержали подозреваемого на Славянском бульваре. Установлена его причастность к совершению убийства 58-летней москвички. Злоумышленник подошел к женщине во дворе на Кутузовском проспекте и нанес ей несколько ударов в спину предметом, похожим на нож, после чего скрылся с места происшествия.По данным фактам следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство» и ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 105 УК РФ «Убийство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93