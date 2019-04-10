100 рублей с человека в сутки: Санкт-Петербург надеется заработать на туристах. Ввести туристический сбор в Северной Пальмире предложил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов. Санк-Петербург намерен собрать более миллиарда рублей.

100 рублей с человека в сутки: Санкт-Петербург надеется заработать на туристах. Ввести туристический сбор в Северной Пальмире предложил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов. Санк-Петербург намерен собрать более миллиарда рублей, которые направят на реставрацию зданий исторического наследия со сложной организацией фасада.Эту идею уже поддержал президент России Владимир Путин, сообщает "Интерфакс". Власти Санкт-Петербурга уже провели консультации по введению туристического сбора с Минфином и Минэкономразвития. Им предстоит подготовить изменения в Налоговый кодекс России, чтобы можно было брать туристический сбор с интуристов."Против ничего не имею, дорабатывайте", — дал добро президент России.В Северной столице почти 1400 представляющих историческое наследие зданий. Из них 255 зданий имеют сложные фасады. Смольный решил отреставрировать эти здания, направив на эти цели за 5 лет порядка 17 миллиардов рублей.Собирать туристический курортный сбор можно по закону, который был принят летом 2017 года. Режим курортного сбора в экспериментальном режиме действует в 2018-2022 годах в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, спустя два с половиной месяца — в Краснодарском крае. А вот Крым отказался до 2021 года от взимания курортного сбора. Для Крыма это экономически нерентабельно, отметил глава республики Сергей Аксенов.При этом Крым установил в 2018 году рекорд по турпотоку. Его посетили более 6,5 миллиона туристов – рекорд советского времени побит.