Цифры приведены в сравнении с 2018 годом

Цифры приведены в сравнении с 2018 годомАдминистрация Владимирской области сообщает, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом расходы на СМИ не увеличиваются, а, напротив, уменьшаются.В прошлом году на информирование населения потратили 52 миллиона 322,3 тысяч рублей, а в областном бюджете на 2019 год на эти цели заложили 51 миллион 688,4 тысяч рублей. С учётом годовой инфляции (4,3% по данным Росстата) расходы в реальном исчислении сократились на 5,5%.Также урезали финансирование на выполнение госзадания газете «Владимирские ведомости» – с 19 миллионов 139 тысяч рублей до 16 миллионов 358 тысяч рублей. С учётом годовой инфляции расходы обладминистрации сократились на 17,8%.В общей сложности областной бюджет в 2019 году сэкономит 3 миллиона 414,9 тысяч рублей. Уменьшение финансирования с учётом годовой инфляции составит 9,08%.