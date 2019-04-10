Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев на старте турнира в марокканском Марракеше за один час 22 минуты в двух сетах обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина со счетом 6:4, 6:4.

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев на старте турнира в Марокко за один час 22 минуты в двух сетах обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина со счетом 6:4, 6:4.У 21-летнего Александра 13 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти, а 32-летний Истомин, находящийся на 104-м месте в рейтинге АТР, трижды подал навылет и не допускал двойных ошибок. Счет в противостоянии личных встречи стал 2:0 в пользу немца.Таким образом, Зверев вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять испанец Хуаме Муньяр, обыгравший в первом круге аргентинца Факундо Баньиса – 6:1, 7:6 (7:3)