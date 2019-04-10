Руководство футбольного клуба Химки назначило на пост главного тренера команды Андрея Талалева. Ранее российский специалист возглавлял армянский Пюник. Талалаев пришел на место ушедшего в отставку Игоря Шалимова.

Руководство футбольного клуба "Химки" назначило на пост главного тренера команды Андрея Талалева. Ранее российский специалист возглавлял армянский "Пюник". Талалаев пришел на место ушедшего в отставку Игоря Шалимова."Рады приветствовать Андрея Викторовича в "Химках". Желаем успехов и плодотворной работы у руля нашей команды", – сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.Помимо "Пюника" Талалаев в свое время возглавлял "Волгу" и "Тамбов".