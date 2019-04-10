Прокуратура изъяла его из оборота

Прокуратура изъяла его из оборотаМуромская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан аптечными организациями при реализации лекарства «Эреспал».В середине февраля Росздравнадзор сообщил, что препарат «Эреспал» как в форме таблеток, так и сиропа может быть опасен для здоровья. Его продажа была запрещена.Однако ООО "Аптека Неболейка", ООО "Малин", ООО "СодействиеФарм", ООО "Авиценна", аптечные пункты ИП Наумовой Л.И. и ИП Панковой И.И. все равно торговали запрещённым лекарством.В отношении должностных лиц (руководителей организаций и фармацевтов) возбудили 7 дел об административном правонарушении. Виновные привлечены к административной ответственности. «Эреспал» изъяли из аптек.