Прокуратура изъяла его из оборота
Прокуратура изъяла его из оборота
Муромская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан аптечными организациями при реализации лекарства «Эреспал».
В середине февраля Росздравнадзор сообщил, что препарат «Эреспал» как в форме таблеток, так и сиропа может быть опасен для здоровья. Его продажа была запрещена.
Однако ООО "Аптека Неболейка", ООО "Малин", ООО "СодействиеФарм", ООО "Авиценна", аптечные пункты ИП Наумовой Л.И. и ИП Панковой И.И. все равно торговали запрещённым лекарством.
В отношении должностных лиц (руководителей организаций и фармацевтов) возбудили 7 дел об административном правонарушении. Виновные привлечены к административной ответственности. «Эреспал» изъяли из аптек.