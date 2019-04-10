По данным американского издания Theе Wall Street Journal, впервые за семь лет корпорация Boeing в течение минувшего месяца не получила ни одного коммерческого заказа на самолеты типа 737.

По данным американского издания Theе Wall Street Journal, впервые за семь лет корпорация Boeing в течение минувшего месяца не получила ни одного коммерческого заказа на самолеты типа 737.В марте текущего года корпорацией были поставлены заказчикам всего 11 самолетов Boeing 737 MAX, тогда как месяцем ранее было поставлено 27 таких авиалайнеров, а в январе – 24. Одновременно в настоящее время свыше 4,6 тысячи заказов на самолеты Boeing 737 MAX все еще ожидают исполнения, так что в ближайшие несколько лет лайнеры этого типа все еще будут приносить значительную часть прибыли корпорации, сообщает РИА Новости.Как сообщалось, 10 марта текущего года в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines с пассажирами на борту. За пять месяцев до этой трагедии разбился лайнер того же типа индонезийской авиакомпании Lion Air.После авиакатастрофы в Эфиопии около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов данной модели, многие авиаперевозчики приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX8.