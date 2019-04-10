Если Петр Порошенко победит на выборах, ему ничего не останется делать, как начать войну с Россией. Но для начала он зачистит оппозицию и установит в стране диктатуру.

ЕслиПетр Порошенко победит на выборах, ему ничего не останется делать, как начатьвойну с Россией. Но для начала он зачистит оппозицию и установит в странедиктатуру.Порошенко превратитсяв открытого диктатора и начнет уничтожать своих политических противников, такойсценарий озвучил экономист и политолог Олег Соскин. По его словам, Украинаповторит сирийский сценарий при президенте , а России придется нанестиудары по Киеву, Львову и Днепропетровску."Люди не должныиспытывать иллюзий – будет война с Россией, будет объявлено военное положение,будет зачищена вся оппозиция, будут уничтожены все блогеры", – полагаетэксперт.По версииэкономиста, далее уничтожит всех лидеров в Верховном совете, в томчисле Юлию Тимошенко. Причем произнося слово "уничтожить", Соскин имеет в ввидуфизическое устранение неугодных политиков."Будут убиты, уничтожены сотни тысяч людей.Военное положение, бомбежка городов, война с переходом на российскую территорию",– приводит слова политолога издание "ПолитНавигатор".Все закончитсявойной с Россией, считает Соскин. Понятно, что Москва для Киева – противник неравныйи поэтому российские войска ударят по крупным украинским городам – Киеву,Львову, Днепру.Ранее некоторыеукраинские эксперты прогнозировали начало войны с Россией, а отставные генералыдаже пугали Москву несуществующим оружием, способным сравнять Кремль с землей. Вответ российские политологи убеждали Киев в том, что война продлится несколькоминут, после чего Украина капитулирует.