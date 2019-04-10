Если
Петр Порошенко победит на выборах, ему ничего не останется делать, как начать
войну с Россией. Но для начала он зачистит оппозицию и установит в стране
диктатуру.
Если
Петр Порошенко победит на выборах, ему ничего не останется делать, как начать
войну с Россией. Но для начала он зачистит оппозицию и установит в стране
диктатуру.
Порошенко превратится
в открытого диктатора и начнет уничтожать своих политических противников, такой
сценарий озвучил экономист и политолог Олег Соскин. По его словам, Украина
повторит сирийский сценарий при президенте , а России придется нанести
удары по Киеву, Львову и Днепропетровску.
"Люди не должны
испытывать иллюзий – будет война с Россией, будет объявлено военное положение,
будет зачищена вся оппозиция, будут уничтожены все блогеры", – полагает
эксперт.
По версии
экономиста, далее уничтожит всех лидеров в Верховном совете, в том
числе Юлию Тимошенко. Причем произнося слово "уничтожить", Соскин имеет в ввиду
физическое устранение неугодных политиков.
"Будут убиты, уничтожены сотни тысяч людей.
Военное положение, бомбежка городов, война с переходом на российскую территорию",
– приводит слова политолога издание "ПолитНавигатор".
Все закончится
войной с Россией, считает Соскин. Понятно, что Москва для Киева – противник неравный
и поэтому российские войска ударят по крупным украинским городам – Киеву,
Львову, Днепру.
Ранее некоторые
украинские эксперты прогнозировали начало войны с Россией, а отставные генералы
даже пугали Москву несуществующим оружием, способным сравнять Кремль с землей. В
ответ российские политологи убеждали Киев в том, что война продлится несколько
минут, после чего Украина капитулирует.