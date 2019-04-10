На чемпионате континента по вольной борьбе, что продолжается в столице Румынии Бухаресте, вечерняя программа среды, 10 апреля, началась с финала в весовой категории до 86 кг. В решающей схватке сошлись россиянин Владислав Валиев и представитель Молдавии Петр Янулов. Наш борец оказался сильнее.

На чемпионате континента по вольной борьбе, что продолжается в столице Румынии Бухаресте, вечерняя программа среды, 10 апреля, началась с финала в весовой категории до 86 кг. В решающей схватке сошлись россиянин Владислав Валиев и представитель Молдавии Петр Янулов. Наш борец оказался сильнее.Это второе золото сборной России на турнире. Накануне чемпионом стал Абдулрашид Садулаев, а еще четыре атлета завоевали серебро и бронзу. В категории, где первенствовал Валиев, бронзовыми призерами стали Фатих Эрдин (Турция) и Али Шабанов, представляющий Белоруссию.