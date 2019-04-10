Россия продолжит предпринимать шаги для привлечения к ответственности финансиста Уильяма Браудера, заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации. В настоящее время Браудер он является фигурантом пяти уголовных дел, в том числе об убийстве.

Россия продолжит предпринимать шаги для привлечения к ответственности финансиста Уильяма Браудера. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".По его словам, в настоящее время Браудер является фигурантом пяти уголовных дел, в том числе об убийстве, создании преступного сообщества, легализации похищенных пяти миллиардов рублей.В России Баудер заочно уже осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться его задержания и выдачи.9 апреля официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил "Интерфаксу", что российская сторона направила в Интерпол дополнительные материалы, в том числе по новому уголовному делу в отношении Браудера.Между тем сам американский финансист ранее заявлял, что экстрадиция в Россию будет для него "смерти подобна".