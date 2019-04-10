Двукратный чемпион мира Роман Костомаров посоветовал фигуристке Алине Загитовой уйти из большого спорта. По мнению эксперта, с каждым годом девушке будет все труднее показывать хорошие результаты.

Двукратный чемпион мира Роман Костомаров посоветовал фигуристке Алине Загитовой уйти из большого спорта. По мнению эксперта, с каждым годом девушке будет все труднее показывать хорошие результаты.Во вторник, 9 апреля, спортсмен принял участие в online-конференции и обсудил актуальные проблемы фигурного катания. Разговор зашел и о 16-летней фигуристке, завоевавшей золото на турнире в Японии.Роман Костомаров отметил, что победители Олимпийский игр редко продолжают участвовать в соревнованиях. Алина Загитова оказалась исключением. На турнире в Японии спортсменка показала блестящий результат. "Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире", – добавил он.Но уже сейчас подрастают ее будущие соперницы. 14-летние фигуристки исполняют очень сложные элементы, которые не под силу 18-летним спортсменкам. "Они пока не могут выезжать на взрослые соревнования – на чемпионаты мира и Европы", – продолжил Роман Костомаров.Двукратный чемпион мира посоветовал не бороться с подрастающим поколением, а с достоинством уйти из большого спорта. "Она уже выиграла все титулы. Ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз", – приводит его слова "Реальное время".