По данным Центральной избирательной комиссии Израиля, после подсчета 1,6 миллиона голосов, что составляет около четверти зарегистрированных избирателей, на состоявшихся накануне парламентских выборах лидирует партия Ликуд действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

По данным Центральной избирательной комиссии Израиля, после подсчета 1,6 миллиона голосов, что составляет около четверти зарегистрированных избирателей, на состоявшихся накануне парламентских выборах лидирует партия "Ликуд" действующего премьера Биньямина Нетаньяху.Так, за "Ликуд " отданы 28,32 процента подсчитанных голосов, за центристский блок партий "Кахоль-Лаван" экс-главы Генштаба Израиля Бени Ганца — 25,34 процента. По итогам подсчета партия Нетаньяху опережает ближайшего конкурента на пять мандатов и может претендовать на 40 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва, передает ТАСС.Бинямин Нетаньяху в ходе выступления перед однопартийцами пообещал, что блок правых партий во главе с возглавляемой им партией "Ликуд" будет править еврейским государством еще четыре года. Он заверил, что намерен как можно быстрее сформировать стабильное правое правительство, и признался, что взволнован тем, что народ Израиля уже в пятый раз оказал ему высокое доверие.После подведения итогов парламентских выборов президент Государства Израиль Реувен Ривлин после консультаций с представителями избранных в Кнессет партий поручит сформировать новое правительство. Как правило, кандидатом на пост премьер-министра является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, при этом сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила большинства голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.Претенденту на главы кабинета будут предоставлены 42 дня на формирование правительства. В случае, если ему не удается выполнить это в установленный срок, глава государства передаст это право другому депутату.