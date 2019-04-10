Телеведущая призналась, что обожает тратить заработанные средства на новые наряды. Ксения Бородина в стихах призналась в любви к шоппингу.

Телеведущаяпризналась, что обожает тратить заработанные средства на новые наряды. КсенияБородина в стихах призналась в любви к шоппингу.А личномInstagram знаменитость опубликовала свежее фото. Ксения Бородина позирует встильном образе в стиле 90-х: укороченных джинсах темно-синего цвета, черной футболке,поверх которой накинут бомбер в тон."Для каждого из нас всегда найдется допинг, / Везде царитбурлеск от Тулы до Уфы, / Опусташит карманы пресловутый шоппинг / И новымбарахлом забьет мои шкафы😝😝🤪/ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. –Прим. ред.)", – написала знаменитость ниже о своей страсти.Отметим,что Ксения Бородина большая модница. Она с удовольствием экспериментирует состилем. В соцсетях она часто демонстрирует модные "луки".Недавновернулась из Франции. В Париж знаменитость летала на частном самолете.Вместе с подругами телеведущая прошлась по дизайнерским бутикам. В магазине длядетей знаменитость купила наряды для младшей дочери Теоны. После выбраланесколько стильных вещей для себя."Когда утебя только один день, а хочется успеть везде: и шопинг, и погулять, иобязательно посетить музеи. Но как всегда тебя одолевает голод, и ты идешьхомячить", – писала тогда поклонникам .