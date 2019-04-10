Телеведущая
призналась, что обожает тратить заработанные средства на новые наряды. Ксения
Бородина в стихах призналась в любви к шоппингу.
Телеведущая
призналась, что обожает тратить заработанные средства на новые наряды. Ксения
Бородина в стихах призналась в любви к шоппингу.
А личном
Instagram знаменитость опубликовала свежее фото. Ксения Бородина позирует в
стильном образе в стиле 90-х: укороченных джинсах темно-синего цвета, черной футболке,
поверх которой накинут бомбер в тон.
"Для каждого из нас всегда найдется допинг, / Везде царит
бурлеск от Тулы до Уфы, / Опусташит карманы пресловутый шоппинг / И новым
барахлом забьет мои шкафы😝😝🤪/ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. –
Прим. ред.)", – написала знаменитость ниже о своей страсти.
Отметим,
что Ксения Бородина большая модница. Она с удовольствием экспериментирует со
стилем. В соцсетях она часто демонстрирует модные "луки".
Недавно
вернулась из Франции. В Париж знаменитость летала на частном самолете.
Вместе с подругами телеведущая прошлась по дизайнерским бутикам. В магазине для
детей знаменитость купила наряды для младшей дочери Теоны. После выбрала
несколько стильных вещей для себя.
"Когда у
тебя только один день, а хочется успеть везде: и шопинг, и погулять, и
обязательно посетить музеи. Но как всегда тебя одолевает голод, и ты идешь
хомячить", – писала тогда поклонникам .