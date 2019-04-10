Новый судебный раунд по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева: в Пресненском суде проходит второе заседание по существу. Следователям предстоит опросить еще 45 свидетелей драк в центре Москвы с участием знаменитых спортсменов. Сами обвиняемые прибыли в суд в отличном расположении духа и даже поговорили с журналистами о футболе.

Новый судебный раунд по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева: в Пресненском суде проходит второе заседание по существу. Следователям предстоит опросить еще 45 свидетелей драк в центре Москвы с участием знаменитых спортсменов. Сами обвиняемые прибыли в суд в отличном расположении духа и даже поговорили с журналистами о футболе.- За кого болеете?- Конечно за "Краснодар"! Ребятам — удачи!- А вообще за чемпионатом России следите? Чего ждете от "Зенита", "Краснодара"?- Чемпионства, конечно, от "Краснодара"!Накануне оба фигуранта частично признали свою вину, однако полностью отрицают обвинения в побоях и хулиганстве по предварительному сговору. Они утверждают, что обе драки в октябре прошлого года произошли спонтанно.