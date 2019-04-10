В Пресненском суде столицы прошло первое судебное заседание по существу по поводу хулиганских действий футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, и Александра Протасовицкого. Сегодня было допрошено 3 свидетелей. Футболисты частично признали свою вину.

В Пресненском суде столицы прошло первое судебное заседание по существу по поводу хулиганских действий футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, и Александра Протасовицкого. Сегодня было допрошено 3 свидетелей. Футболисты частично признали свою вину. Сколько длилось заседание, и когда продолжатся слушания?С вещами, но на выход ли? Первое рассмотрение дела Мамаева и Кокорина по существу началось именно с этих вопросов. Футболисты и другие обвиняемые по делу зашли в здание Пресненского суда с сумками. Это обстоятельство многие сочли хорошим знаком. "Учитывая, что вчера смягчили меру Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят в ближайшее время", — отметил Василий Уткин.Сами подсудимые настроены не так оптимистично. Мамаев, Кокорин с братом и их общий друг Александр Протасовицкий в СИЗО провели уже полгода. Кокорин за это время прибавил в весе и вопрос, намерен ли он вернуться в сборную его, явно удивил. Футболист назвал его странноватым и сказал, что сейчас больше думает о семье. Тренер "Зенита", кстати, уже заявил, что футболист может вернуться. Он готов продлить истекающий этим летом контракт с Кокориным. "Думаю, можно. Насколько быстро и как, пока неизвестно. Сколько понадобится восстановиться после травмы, плюс еще психологическая травма", — заявил Сергей Семак, тренер футбольного клуба "Зенит".Футболистов Кокорина и Мамаева арестовали в октябре 2018-го после двух драк в центре Москвы. Пострадавшими выступают водитель телеведущей "Первого канала" – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин.Главный вопрос: кто инициатор драк. Адвокаты футболистов настаивают — все началось спонтанно, после того, как спортсменов оскорбили. Представители обвинения, напротив, утверждают, что драка произошла по предварительному сговору футболистов.В этом более 40 свидетелей. На первом слушании по существу допросили только троих. Причём, вопросов к ним было так много, что заседание началось около часа дня, а закончилось уже затемно, около 10 вечера.