В столице разыскивают Департамент юридических услуг. Под таким громким названием действовала сомнительная контора, которая обманула десятки москвичей. За правовую консультацию клиентам выставляли круглые счета, но в итоге люди получали только бесполезную кипу бумаг с набором юридических терминов.

В столице разыскивают "Департамент юридических услуг". Под таким громким названием действовала сомнительная контора, которая обманула десятки москвичей. За правовую консультацию клиентам выставляли круглые счета, но в итоге люди получали только бесполезную кипу бумаг с набором юридических терминов.Вывеска погасла, двери закрыты: контора с громким названием "Департамент юридических услуг" исчезла.- Похоже, что здесь никого нет, потому что сняли надпись. Было написано: "Юристы".К юристам Петр Мельников обратился с простым вопросом: в забор его дома врезалась машина.- Я просто хотел получить страховую компенсацию, случай достаточно тривиальный.Юристы пообещали ему огромную компенсацию."У них есть какие-то там знакомые оценщики, которые оценят повреждения очень дорого. Я им тоже сказал: два пролета, ну, десять тысяч, наверное, не больше. Они мне называли сумму в сто тысяч", — рассказывает он.Петр заплатил аванс — пять тысяч. Больше давать не решился. Владимир выложил "Департаменту" в пять раз больше."Они должны были составить претензию за эти 25 тысяч и, кроме того, обещали, что в течение полутора месяцев эти деньги вернутся мне", — говорит он.Претензию все же составили, но суд ее отклонил с формулировкой "абсолютно безграмотная". Договор, который заключил Владимир, тоже написан кое-как, наполовину от руки, и очень неразборчивым почерком.Даже когда расшифровал, понятнее не стало: заплатил за "юридический анализ ситуации" и "подготовку нормативно-правовой базы"."Применяются обычные размывчатые формулировки, скачанные из Интернета. Это, как правило, даже не договор какой-то — его смотреть просто неприятно, читать настоящему юристу. Они должны были конкретно указать, какие действия они будут производить", — говорит адвокат Денис Никитин.Пострадавших от действий "Департамента" немало, в основном пенсионеры. Завлекали агрессивной рекламой, офисом у Нового Арбата и, конечно, названием.- Такое название вроде как доверительное — можно довериться, раз это Департамент.Римма Рижанкова разорвала договор сразу после аванса. Попыталась вернуть деньги, написала претензию, но предъявлять ее теперь, похоже, некому. Сайт "Департамента" не работает, телефоны отключены.На учредителя "Департамента юридических услуг" — некую Алину Постникову — в Москве оформлено еще несколько контор. Все они занимаются правовой деятельностью. Одна из них якобы расположена в одном из домов в Напрудном переулке. Но внутри все разрушено, а если посмотреть в окно, видно, что там даже нет пола. Если юристы здесь когда-то и были, то явно давно съехали.Пострадавшие уже написали заявление в полицию. Уверены: "Департамент" исчез ненадолго и, возможно, вскоре всплывет — под другой, не менее громкой вывеской.