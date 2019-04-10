Заседание Государственной думы сегодня началось с разбора поведения: спикер парламента Вячеслав Володин упрекнул депутата фракции КПРФ Ольгу Алимову за употребление нецензурной брани в соцсетях.

Заседание Государственной думы сегодня началось с разбора поведения: спикер парламента Вячеслав Володин упрекнул депутата фракции КПРФ Ольгу Алимову за употребление нецензурной брани в соцсетях."Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверно, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается", — призвал Володин.Бурные эмоции у депутата вызвало изменение графика работы — начало пленарных заседаний решено было перенести с 10:00 на 12:00. "Новость дня! Жесть! <…> Совы победили разум!" — написала, в частности, Алимова на своей странице в Facebook.Удалять запись со своей страницы она не собирается, так как считает такую реакцию оправданной в сложившейся ситуации, сообщает РИА Новости."Не считаю, что в моих высказываниях были нецензурные выражения. Они были эмоциональные, ну, может быть не совсем литературные", — прокомментировала ситуацию сама Алимова в эфире телеканала "Россия 24".По мнению народной избранницы, начинать заседания так поздно "некрасиво по отношению к нашим гражданам", так как большинство учреждений работает с 8-9 часов утра. То, что депутаты чего-то не успевают, это проблемы депутатов, а не граждан, считает Алимова."К счастью, в русском языке есть слова — одно слово может отразить суть происходящего. Это, может быть, не очень красиво звучит из уст женщины. Слова, может, не совсем корректные, но, по крайней мере, они истину отражают", — отметила депутат.