Золотые цепочки стали добычей злоумышленника, совершившего
дерзкий налет на магазин в Санкт-Петербурге. Охрана не успела ничего
предпринять.
Золотые цепочки стали добычей злоумышленника, совершившего
дерзкий налет на магазин в Санкт-Петербурге. Охрана не успела ничего
предпринять.
Целью грабителя стал на Бухарестской улице
в Санкт-Петербурге. Молодой человек зашел в салон как обычный покупатель.
Ничего не подозревающий консультант показал ему товар. Злоумышленник внимательно
рассмотрел ювелирные изделия, а затем схватил их и убежал, выбив
дверь магазина.
Цепочки, которые достались грабителю , оказались золотыми.
Однако злоумышленник не учел, что его "подвиг" снимала скрытая камера
– так что сейчас его разыскивает полиция, передает .