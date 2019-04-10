Золотые цепочки стали добычей злоумышленника, совершившего дерзкий налет на магазин в Санкт-Петербурге. Охрана не успела ничего предпринять.

Золотые цепочки стали добычей злоумышленника, совершившегодерзкий налет на магазин в Санкт-Петербурге. Охрана не успела ничегопредпринять.Целью грабителя стал на Бухарестской улицев Санкт-Петербурге. Молодой человек зашел в салон как обычный покупатель.Ничего не подозревающий консультант показал ему товар. Злоумышленник внимательнорассмотрел ювелирные изделия, а затем схватил их и убежал, выбивдверь магазина.Цепочки, которые достались грабителю , оказались золотыми.Однако злоумышленник не учел, что его "подвиг" снимала скрытая камера– так что сейчас его разыскивает полиция, передает .