Российский экологический оператор уже в этом году начнет устанавливать автоматы для приема использованной тары. Об этом заявил гендиректор компании Денис Буцаев во время поездки в Нижний Новгород. Так называемые фандоматы изначально появятся в трех российских миллионниках.

Российский экологический оператор уже в этом году начнет устанавливать автоматы для приема использованной тары. Об этом заявил гендиректор компании Денис Буцаев во время поездки в Нижний Новгород. Так называемые фандоматы изначально появятся в трех российских миллионниках. В каких именно — определят позже. Люди, сдающие использованные стеклянные бутылки и алюминиевые банки, будут получать обратно стоимость упаковки.Кроме того, Буцаев осмотрел единственный в регионе автоматизированный мусоросортировочный комплекс под Дзержинском. Также глава экологического оператора изучил, как идет рекультивация Игумновского полигона — самой большой свалки в Европе, отмечает телеканал "Россия 24".