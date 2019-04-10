Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года. Антидопинговое агентство США (USADA) обнаружило в его допинг-пробе следы запрещенных препаратов.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года. Антидопинговое агентство США (USADA) обнаружило в его допинг-пробе следы запрещенных препаратов.Диллашоу 19 января 2019 года в титульном поединке нокаутом на первых секундах проиграл соотечественнику Генри Сехудо. В допинг-пробе, который Диллашоу сдал перед боем, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.Несмотря на то что 33-летний боец не обжаловал обвинение в употреблении запрещенного препарата и сам публично признался в употреблении допинга через социальные сети, он был дисквалифицирован на два года – максимальный срок, предусмотренный антидопинговой политикой UFC.