Чрезвычайная ситуация объявлена в Нью-Йорке из-за числа заболевших корью. Очаг распространения заболевания находится в районе Бруклин. Там решено провести вакцинацию населения. И прежде всего детей и подростков.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Нью-Йорке из-за числа заболевших корью. Очаг распространения заболевания находится в районе Бруклин. Там решено провести вакцинацию населения. И прежде всего детей и подростков.За отказ идти на прививку может быть назначен штраф до одной тысячи долларов. По данным департамента здравоохранения, в Нью-Йорке с прошлой осени выявлено 285 случаев заболевания корью. В 21 случае потребовалась госпитализация, сообщает телеканал "Россия 24".