Ведущая программы Давай поженимся! Первого канала дала представительницам прекрасного пола ценный совет. Роза Сябитова посвятила отношениям пост в Instagram.

Ведущая программы "Давайпоженимся!" Первого канала дала представительницам прекрасного пола ценныйсовет. Роза Сябитова посвятила отношениям пост в Instagram.Главная сваха страны предостерегла женщин отглавной ошибки во время поисков супруга. Роза Сябитова напомнила подписчицамнеобходимости в первую очередь любить себя. Для этого у многих просто нехватает силы воли, поскольку они полностью растворяются в избраннике, забывая осебе.Часто женщиныидут практически на самопожертвование ради мужчины. "Мы отдаем всю себя, мыготовы посвятить все свое время любимому, направить все свои желанияисключительно на него. Это ошибка", – утверждает Роза Сябитова.По словам телеведущей, любаяженщина должна выделить время, когда она будет физически и эмоциональнонедоступна ни для кого, кроме себя. Роза Сябитова заявила, что очень важнопомнить о своих желаниях и потребностях. Поклонникителесвахи поблагодарили ее за ценный жизненный совет и сделалимногочисленные комплименты.Напомним, ранеефолловеры ведущей раскритиковали ее за чрезмерное увлечение фотошопом приредактировании снимков. опубликовала кадр, на котором у звезды ток-шоу слишком уж тонкая талия. Наснимках, опубликованных до этого, таких форм у нее не наблюдается.