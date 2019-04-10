Ведущая программы Давай
поженимся! Первого канала дала представительницам прекрасного пола ценный
совет. Роза Сябитова посвятила отношениям пост в Instagram.
Ведущая программы "Давай
поженимся!" Первого канала дала представительницам прекрасного пола ценный
совет. Роза Сябитова посвятила отношениям пост в Instagram.
Главная сваха страны предостерегла женщин от
главной ошибки во время поисков супруга. Роза Сябитова напомнила подписчицам
необходимости в первую очередь любить себя. Для этого у многих просто не
хватает силы воли, поскольку они полностью растворяются в избраннике, забывая о
себе.
Часто женщины
идут практически на самопожертвование ради мужчины. "Мы отдаем всю себя, мы
готовы посвятить все свое время любимому, направить все свои желания
исключительно на него. Это ошибка", – утверждает Роза Сябитова.
По словам телеведущей, любая
женщина должна выделить время, когда она будет физически и эмоционально
недоступна ни для кого, кроме себя. Роза Сябитова заявила, что очень важно
помнить о своих желаниях и потребностях. Поклонники
телесвахи поблагодарили ее за ценный жизненный совет и сделали
многочисленные комплименты.
Напомним, ранее
фолловеры ведущей раскритиковали ее за чрезмерное увлечение фотошопом при
редактировании снимков. опубликовала кадр, на котором у звезды ток-шоу слишком уж тонкая талия. На
снимках, опубликованных до этого, таких форм у нее не наблюдается.