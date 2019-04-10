Их содержание больше в 5 раз превышало норму

Их содержание больше в 5 раз превышало нормуВ конце прошлого года региональный Россельхознадзор проверил земли знаменитого фермера-англичанина Джона Кописки. Проверку решили провести по заявлениям местных жителей.Специалисты ведомства взяли пробы грунта. Образцы почвы отправили в лабораторию для определения содержания в них вредных веществ. По результатам анализов, обнаружили нитраты - их содержание превышало предельно допустимые нормы в 5 раз. Это означает, что земли испортили чрезмерным внесением органических удобрений в почву.Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении. Наказание - штраф в размере 40 тысяч рублей. Фермер Джон Кописки постановление обжаловать не стал, и хозяйство «Рождество» оплатило его полностью.Кроме того, ООО «Рождество» выдали предписание об устранении нарушений.