Итальянский футбольный клуб Фиорентина объявил об отставке главного тренера команды Стефано Пиоли. Основным кандидатом на замену 53-летнему специалисту является экс-наставник Ромы Эусебио Ди Франческо.

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" объявил об отставке главного тренера команды Стефано Пиоли. Основным кандидатом на замену 53-летнему специалисту является экс-наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо.Пиоли возглавил команду из Флоренции летом 2017 года. Под его руководством "Фиорентина" одержала 27 побед, 25 раз сыграла вничью и потерпела 22 поражения.После 31-го матча серии А "фиалки", не знающие побед на протяжении восьми игр кряду, с 39 очками занимают десятое место в турнирной таблице. В следующем туре "Фиорентина" 14 апреля примет "Болонью".Исполняющим обязанности главного тренера стал второй тренер команды Джакомо Мурелли. По данным итальянских СМИ, летом "Фиорентину" возглавит бывший наставник столичной "Ромы" Эусебио Ди Франческо. 49-летнего специалиста также активно сватают в "Севилью".