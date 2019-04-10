Секунда отделила юного жителя Усть-Кута от гибели или серьезных увечий - рухнувшая с крыши родного дома ледяная глыба приземлилась в считанных сантиметрах от подростка. Опасный инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Секунда отделила юного жителя Усть-Кута от гибели или серьезных увечий — рухнувшая с крыши родного дома ледяная глыба приземлилась в считанных сантиметрах от подростка. Опасный инцидент попал в объектив камеры наблюдения.Описанные события произошли около 16 часов 9 апреля в доме №9 по улице Нефтяников. На кадрах видно, что ледяной пласт сорвался с крыши двухэтажной постройки ровно в тот момент, когда юноша открыл подъездную дверь. Он успел сделать только один шаг, когда рядом разбилась глыба. Мальчик в результате инцидента не пострадал.Представитель управляющей компании Вячеслав Калгин сообщил изданию "Усть-Кут 24" пояснил, что его коллеги не чистили двускатные крыши, а убирали сосульки с козырьков и фронтонов. Тем не менее, он пообещал наказать всех виновных в данном происшествии.