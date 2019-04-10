Дочь певицы Валерии Анна Шульгина попала в больницу. Медики приняли решение сделать ей срочную операцию.

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина попала в больницу. Медики приняли решение сделать ей срочную операцию.О проблемах со здоровьем Анны Шульгиной стало известно после ее публикаций в социальной сети Instagram. Артистка выложила несколько фото и видео в приложении Stories. Так, Анна опубликовала снимок своей руки с капельницей. "Никто не думал не гадал, что сегодня 7 утра начнется со скорой, наркоза и операции (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Анна Шульгина.Далее певица выложила фотографию, на которой запечатлела свое лицо. Она предстала улыбающейся, в белой ночной сорочке. "Только отошла до конца от наркоза. Все хорошо. С каждым бывает. Спасибо за теплые слова вам! Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами!" – призналась дочь певицы Валерии.Точно неизвестно, что случилось с Анной Шульгиной. Сама молодая исполнительница предпочитает не распространяться о причинах госпитализации. Самое главное, что сейчас состояние артистки не вызывает опасений. Более того, у Анны хороший аппетит. Она выложила фотографию бульона, который ей подали в больнице. "Когда на первый прием пищи за сутки смотришь как на божество! Только бульон! Только хардкор!" – объявила наследница звезды эстрады.Отметим, что , хоть и пошла по следам своей матери, певицы , отличается от именитой родительницы. В частности, девушка коротко подстриглась, ярко красится, имеет эффектный сценический образ, выступая под псевдонимом SHENA, и исполняет такие музыкальные композиции, совсем не похожие на те, что поет мать.