Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко посетил заключительный матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и петербургским СКА (3:1), после чего признался, что готов начать карьеру в хоккее.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко посетил заключительный матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и петербургским СКА (3:1), после чего признался, что готов начать карьеру в хоккее."Я готов переквалифицироваться и играть в хоккей, – написал Емельяненко в социальной сети Instagram. – Точно знаю, что буду незаменимым игроком в любой команде. Осталось только научиться кататься на коньках, и я готов стать тафгаем".Посмотреть эту публикацию в InstagramЯ готов играть в хоккей! Осталось научиться ездить на коньках! Кому нужен тафгай Емельяненко? #Емельяненко #Россия #спорт #mma #хоккейПубликация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 9 Апр 2019 в 10:49 PDTНапомним, ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед сыграет с омским "Авангардом". Первые две встречи состоятся 13 и 15 апреля и пройдут в Москве.