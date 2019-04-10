Супермодель и актер нечаянно стали героями реалити-шоу.
Ирина Шейк и Брэдли Купер попали в кадр прогуливаясь по пляжу.
Супермодель и актер нечаянно стали героями реалити-шоу.
Ирина Шейк и Брэдли Купер попали в кадр прогуливаясь по пляжу.
Съемочная группа известного американского реалити-шоу "Ex On
The Beach" разместилась на одном из белоснежных пляжей Санта-Моники. Когда
герои программы отрабатывали боксерские приемы, в кадр внезапно вошел Брэдли
Купер. Артист держал на поводке двух больших собак.
Оператор кричал Куперу, чтобы тот отошел в сторону, однако тот,
судя по всему, не понимал, что от него требуют. Артист остановился, чтобы
подождать отстающую Ирину с их общей дочерью Леей.
Съемку пришлось прервать. Участники шоу терпеливо ждали, когда
звездное семейство пройдет мимо.
После герой телепроекта опубликовал "испорченные" кадры в
личном Instagram. Судя по всему, мужчина обрадован случайной встрече со
знаменитостями.
"Когда мешает вам боксировать, и вы невольно
становитесь участниками нового фильма с его участием! Ладно, только половина из
этого правда, но было довольно круто", – написал Спенсер Дэвис.
Видеозапись стала очень популярна в Сети. Интернет-пользователи отмечали, что ролик получился очень забавным. К слову,
многие заметили, что в обычной жизни Ирина Шейк и кажутся очень
обычными, сложно поверить, что это звезды мировой величины.