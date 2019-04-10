Супермодель и актер нечаянно стали героями реалити-шоу. Ирина Шейк и Брэдли Купер попали в кадр прогуливаясь по пляжу.

Супермодель и актер нечаянно стали героями реалити-шоу.Ирина Шейк и Брэдли Купер попали в кадр прогуливаясь по пляжу.Съемочная группа известного американского реалити-шоу "Ex OnThe Beach" разместилась на одном из белоснежных пляжей Санта-Моники. Когдагерои программы отрабатывали боксерские приемы, в кадр внезапно вошел БрэдлиКупер. Артист держал на поводке двух больших собак.Оператор кричал Куперу, чтобы тот отошел в сторону, однако тот,судя по всему, не понимал, что от него требуют. Артист остановился, чтобыподождать отстающую Ирину с их общей дочерью Леей.Съемку пришлось прервать. Участники шоу терпеливо ждали, когдазвездное семейство пройдет мимо.После герой телепроекта опубликовал "испорченные" кадры вличном Instagram. Судя по всему, мужчина обрадован случайной встрече сознаменитостями."Когда мешает вам боксировать, и вы невольностановитесь участниками нового фильма с его участием! Ладно, только половина изэтого правда, но было довольно круто", – написал Спенсер Дэвис.Видеозапись стала очень популярна в Сети. Интернет-пользователи отмечали, что ролик получился очень забавным. К слову,многие заметили, что в обычной жизни Ирина Шейк и кажутся оченьобычными, сложно поверить, что это звезды мировой величины.