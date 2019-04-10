Главный тренер подмосковных Химок, выступающих в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Игорь Шалимов принял решение покинуть клуб. Имя нового наставник красно-черных будет объявлено в ближайшие дни.

Главный тренер подмосковных "Химок", выступающих в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Игорь Шалимов принял решение покинуть клуб. Имя нового наставник "красно-черных" будет объявлено в ближайшие дни.Шалимов возглавил подмосковную команду в июне прошлого года. Под его руководством "Химки" одержали 10 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. В 30 турах текущего сезона ФНЛ «красно-черные» набрали 36 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице."В команде хорошие футболисты, но у нас не было результата, – приводит слова Шалимова ТАСС. – У меня есть определенные требования, которые я не собираюсь снижать, не важно, в каком клубе я работаю. Футболисты понимали эти требования, но это оказывало на них давление, поэтому в команде наступил кризис. Все в клубе переживали из-за этого, поэтому я принял решение об уходе в отставку".Игорь Шалимов покидает «Химки»Во вторник 9 апреля Игорь Михайлович покинул пост главного тренера красно-черных.https://t.co/5Qb1N0xdGV pic.twitter.com/ql97I58peM— ФК Химки (@fc_khimki) 9 апреля 2019 г.