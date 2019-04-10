В Москве после недолгого потепления начнет холодать. В выходные будут довольно прохладно. Ночью температура может опуститься до минус 4. Новое потепление начнется уже в начале следующей недели.

В Москве после недолгого потепления начнет холодать: на выходных ночью небольшой минус, днем до плюс 6.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что накануне в Москве была просто фантастически теплая погода — до плюс 17,8 градуса, что на 10 градусов выше климатической нормы."Благодарить за это стоит очень теплый воздух со Средиземного моря. Но циркуляция к выходным изменится", — сказал Вильфанд "Интерфаксу".В среду будет до плюс 13 градусов, в четверг – до плюс 12. Возможны небольшие осадки. А с пятницы начнется похолодание: 12 апреля ночью около нуля, днем максимум плюс 9 градусов. В выходные будут довольно прохладно. Ночью температура может опуститься до минус 4. Новое потепление начнется уже в начале следующей недели.