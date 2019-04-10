Ужесточение санкций за смертельные дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей, поддержали в правительстве и Верховном суде. Ранее с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ужесточение санкций за смертельные дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей, поддержали в правительстве и Верховном суде. Ранее с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин."В ходе консультаций Верховный суд и правительствоподдержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом повине пьяных водителей", – отметил Володин.Он уточнил, что это будет отдельный законопроект. Предлагаетсявнести поправки в статью 264 Уголовного кодекса "Нарушение правилдорожного движения и эксплуатации транспортных средств".Санкции за совершение преступления будут серьезнопересмотрены. Так, за причинение тяжкого вреда здоровью – лишение свободы насрок от трех до семи лет (сейчас – до четырех). В случае гибели человека – отпяти до 12 лет заключения (сейчас максимальный срок составляет семь лет).Самое серьезное наказание предусматривается за гибель двухили более лиц – от восьми до 15 лет лишения свободы. Сейчас максимальнаясанкция составляет девять лет, отметил руководитель думского комитета побезопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил онеобходимости наказание для водителей, севших за руль в состоянииалкогольного опьянения, что привело к аварии с человеческими жертвами."Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел", – заявилпарламентарий. По его словам, проект закона может быть рассмотрен уже ввесеннюю сессию.Экспертное сообщество также поддерживает предложениеспикера. Так, в беседе с "Дни.ру". руководитель общественного проекта"Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмальсчитает, что наказание за "пьяную" езду необходимо не толькоужесточать, но и возвращать смертную казнь по отношению к тем водителям,которые повинны в смерти людей на дорогах.В свою очередь, автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяноевождение покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьяненияпредставляют огромную опасность для всех участников движения и это частозаканчивается трагически, отметил он.По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло более 15тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В них погиблипочти четыре с половиной тысячи человек, более 20 тысяч получили травмы.