Ужесточение санкций за смертельные дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей, поддержали в правительстве и Верховном суде. Ранее с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ужесточение санкций за смертельные дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей, поддержали в правительстве и Верховном суде. Ранее с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В ходе консультаций Верховный суд и правительство
поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по
вине пьяных водителей", – отметил Володин.
Он уточнил, что это будет отдельный законопроект. Предлагается
внести поправки в статью 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Санкции за совершение преступления будут серьезно
пересмотрены. Так, за причинение тяжкого вреда здоровью – лишение свободы на
срок от трех до семи лет (сейчас – до четырех). В случае гибели человека – от
пяти до 12 лет заключения (сейчас максимальный срок составляет семь лет).
Самое серьезное наказание предусматривается за гибель двух
или более лиц – от восьми до 15 лет лишения свободы. Сейчас максимальная
санкция составляет девять лет, отметил руководитель думского комитета по
безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил о
необходимости наказание для водителей, севших за руль в состоянии
алкогольного опьянения, что привело к аварии с человеческими жертвами.
"Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел", – заявил
парламентарий. По его словам, проект закона может быть рассмотрен уже в
весеннюю сессию.
Экспертное сообщество также поддерживает предложение
спикера. Так, в беседе с "Дни.ру". руководитель общественного проекта
"Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль
считает, что наказание за "пьяную" езду необходимо не только
ужесточать, но и возвращать смертную казнь по отношению к тем водителям,
которые повинны в смерти людей на дорогах.
В свою очередь, автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяное
вождение покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьянения
представляют огромную опасность для всех участников движения и это часто
заканчивается трагически, отметил он.
По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло более 15
тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В них погибли
почти четыре с половиной тысячи человек, более 20 тысяч получили травмы.