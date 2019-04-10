Советскому диктору Виктору Балашову в этом году исполнится 95 лет. Но он в здравом уме, твердой памяти и все с таким же красивым бархатным голосом, от которого мурашки по коже. С легендой отечественного телевидения встретился корреспондент Дни.Ру.

Советскому диктору Виктору Балашову в этом году исполнится 95 лет. Но он в здравом уме, твердой памяти и все с таким же красивым бархатным голосом, от которого мурашки по коже. С легендой отечественного телевидения встретился корреспондент "Дни.Ру".Виктор Иванович стоял у истоков советского телевидения – приняли его туда без конкурса 1947 году и проработал он до 1996-го.Именно Балашов сообщил гражданам СССР о полете Юрия Гагарина в космос. А в 1975 году вместо заболевшего генерального секретаря Леонида Брежнева напутствовал космонавтов советско-американской станции "Союз Аполлон". Он вел информационную программу страны "Время", "Клуб фронтовых друзей" и многие другие популярные передачи.Поэтому логично, что фронтовик Балашов вошел в состав попечительского Совета нового телеканала "Победа", который появился в телесемействе Первого канала. Его генеральный директор Константин Эрнст пригласил Балашова на торжественный запуск вещания. И очень бережно помог легендарному диктору подняться на сцену – здоровье, увы, немного подводит Виктора Ивановича...Хотя чувство юмора ему не изменяет. "Тут перед началом церемонии мой друг Игорь Кириллов спросил: "Что это ты на меня так смотришь? – смеется Балашов. – А я ему в ответ: "Укусить хочу!" Просто я всегда живу по принципу, что в жизни обязательны должно быть место улыбке, смеху, а не только слезам."Я не из тех людей, которые любят хвастаться, говорить о себе, надевать ордена, рвать на голове волосы, что-то доказывая, – улыбается Виктор Балашов. – Просто не это важно в жизни и не за этим надо гнаться".Виктор Иванович в 1942 году добровольцем ушел на фронт, но рассказывать о том, как сражался на Волховском и Ленинградском фронтах, как был тяжело ранен, он не любит. "Давайте лучше о хорошем, – улыбается он. – Например, о победе. Я помню, например, как после объявления о полной и безоговорочной капитуляции Германии народ толпами валил на площадь 50-летия Октября (ныне – Манежная, – Прим. ред.). А напротив Кремля тогда была посольство США. И американцы выкатили бочонок с водкой в угощали всех русских. Этот эпизод врезался мне в память нас всю жизнь".