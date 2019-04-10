Федерация тенниса России объявила состав российской женской сборной на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации против итальянской команды. Первым номером россиянок станет Дарья Касаткина, занимающая 22-е место в рейтинге WTA.

Федерация тенниса России объявила состав российской женской сборной на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации против итальянской команды. Первым номером россиянок станет Дарья Касаткина, занимающая 22-е место в рейтинге WTA.Помимо нее в состав сборной России попали Анастасия Павлюченкова (34), Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева и Влада Коваль. Капитаном нашей команды является Игорь Андреев.Матч с итальянскими теннисистками пройдет 20-21 апреля в Москве. Спортсменки сразятся на грунтовом покрытии.