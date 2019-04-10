Бывшая возлюбленная Александра Кержакова заявила, что футболист не хочет поддерживать отношения с их общим сыном. Спортсмен ответил на обвинения Миланы Тюльпановой, опубликовав совместный снимок с Артемием.

Бывшая возлюбленная Александра Кержакова заявила, что футболист не хочет поддерживать отношения с их общим сыном. Спортсмен ответил на обвинения Миланы Тюльпановой, опубликовав совместный снимок с Артемием.Несколько часов назад в микроблоге в Instagram футболист разместил фотографию, на которой он лежит на диване рядом с маленьким ребенком. В подписи к снимку Александр Кержаков поздравил Артемия с днем рождения. "2 годика! Ура!", – поделился с подписчиками довольный отец.Похожий пост появился и на странице бывшей избранницы спортсмена Миланы Тюльпановой. Она показала кадр, на котором ребенок держит в руках голубой шар в форме цифры два. Женщина рассказала, что в прошлом ее разлучили с сыном, но теперь все позади и они снова вместе."Каждое утро я знаю, что мне есть, ради кого вставать с кровати. И я очень – очень хочу, чтобы ты был счастлив, любим, здоров и тебя большие жизненные трудности обходили стороной", – написала она и добавила, что всегда будет оберегать своего наследника.Недавно Милана Тюльпанова обвинила в том, что он не навещает ребенка и не хочет платить алименты, передает Вокруг ТВ. Женщина также осудила участие футболиста в программе "Вечерний Ургант". Она не понимает, как человек, "совершивший нравственное преступление против супруги и детей", может оставаться безнаказанным и спокойно появляться на федеральных каналах.