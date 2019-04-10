Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровьюВ Коврове 40-летнюю местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В начале февраля женщина пришла в гости к сестре. В какой-то момент между ковровчанкой и гражданским мужем родственницы возник конфликт. Обвиняемая схватила кухонный нож и ранила мужчину.Впоследствии участники конфликта пытались скрыть произошедшее. Они придумали версию, что потерпевший получил повреждение в результате падения. Однако следователи раскрыли правду. Обвиняемая во всем призналась.Уголовное дело направлено в суд.