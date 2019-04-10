В Кремле прокомментировали предвыборные плакаты президента Украины Петра Порошенко, на которых он противопоставляет себя Владимиру Путину.

В Кремле прокомментировали предвыборные плакаты президента Украины Петра Порошенко, на которых он противопоставляет себя Владимиру Путину.Огромные рекламные билборды с изображениями Порошенко и Путина появились в Киеве и Харькове. Лидеры двух стран пристально смотрят друг другу в глаза, а подпись внизу призывает украинцев сделать 21 апреля "решающий выбор"."Мы выбираем Путина, ну а украинцы — посмотрим", — заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, передает "Интерфакс".А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала пиарщиков украинского президента."Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", — написала Захарова на своей страничке в Facebook.Между тем, появление изображения российского президента в предвыборной кампании Порошенко нарушает сразу два положения закона "О рекламе": размещать изображение лица без его согласия, как и участвовать в агитации не гражданам Украины, строго запрещено."У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. Путин — вне закона", — заявили ТАСС в предвыборном штабе Петра Порошенко, подтвердив, что эти плакаты — официальная рекламная продукция.По мнению представителей Порошенко, сравнение с Путиным должно напомнить избирателям, что Украине в условиях существующих внешних вызовов "нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Соперником действующего главы государства Петра Порошенко станет фаворит первого тура Владимир Зеленский.